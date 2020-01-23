Зеленский в Израиле не примет участие в Форуме памяти жертв Холокоста

Президент подтвердил, что проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета государства Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что таким же образом поступили некоторые министры израильского правительства.

К тому же, продолжил он, такое решение никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины.

Президент подтвердил, что примет участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведет запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета государства Израиль.

"Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", – написал глава государства

Отметим, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста запланировано выступление президента РФ Владимира Путина. Владимир Зеленский допускал, что в рамках мероприятия он мог с ним пообщаться.

"У меня… много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи – может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это", – сказал Зеленский журналистам перед вылетом в Израиль из Давоса.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-директор института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина в Израиле и он на эту роль согласился.