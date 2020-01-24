Встреча Зеленского и Путина в ближайшее время не планируется, – Кремль
2020-01-24 12:28:05
По словам Дмитрия Пескова, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не планируется.
Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт", – сказал Песков.
По его словам, если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть согласована в любой момент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.
- В Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.
- Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.
- Сам Зеленский допускал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 23 января в Израиле.
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Встреча в Израиле президентов Украины и России так и не состоялась.
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