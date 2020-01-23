Встреча Зеленского с Путиным не состоялась, – Кремль

2020-01-23 19:37:09

85 0

Путин уже уехал из Иерусалима

Встреча в Израиле президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась.

Об этом сказал пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, причиной стало то, что украинский лидер не приехал на Всемирный форум памяти Холокоста.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", – сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Песков также добавил, что Путин уже уехал из Иерусалима и прибыл в Вифлеем.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.
Loading...