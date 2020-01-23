Встреча Зеленского с Путиным не состоялась, – Кремль
2020-01-23 19:37:09
Путин уже уехал из Иерусалима
Встреча в Израиле президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась.
Об этом сказал пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, причиной стало то, что украинский лидер не приехал на Всемирный форум памяти Холокоста.
"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", – сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.
Песков также добавил, что Путин уже уехал из Иерусалима и прибыл в Вифлеем.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил, что 23 января в Израиле состоится встреча Зеленского и Путина.
- В Офисе президента сказали, что двухстороння встреча президентов в Израиле пока не запланирована, но общение между ними в рамках мероприятия возможно.
- Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что команда Зеленского просила о встречи с Путиным во время визита в Израиль.
- Сам Зеленский допускал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 23 января в Израиле.
- Зеленский по прилету в Израиль, заявил, что не сможет принять участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. По его словам причиной этому послужил огромный интерес к форуму и малое количество мест.
- В Израиле удивлены решением украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским об отказе от участия в работе Всемирного форума памяти Холокоста.
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