Пристайко: США уже определились с новым послом в Украине, он нас устраивает

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Соединенных Штатах уже определились с кандидатурой нового посла в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

Глава МИД отметил, что во время визита в Украину государственного секретаря США Майк Помпео украинскую сторону проинформировали о завершении работы по определению кандидатуры нового посла США.

"Мы уже знаем конкретно, какой человек будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно быстрее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", – сказал Пристайко.

Вместе с тем он напомнил, что послов США назначает президент, но кандидатуру посла еще должен утвердить Сенат (верхняя палата Конгресса).

Глава МИД Украины выразил надежду, что в ближайшее время новый американский посол приедет в Украину.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности за три месяца до официального завершения своих полномочий.

Перед этим сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине из-за ее критических заявлений в сторону администрации президента.