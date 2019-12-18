Временный посол США в Украине Тейлор прокомментировал свою отставку

Уильям Тейлор сообщил, что покидает пост в связи с истечением срока полномочий

Временно исполняющий обязанности главы дипмиссии США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что покинет занимаемую должность в январе 2020 года. Об этом сообщает New York Times.

В начале следующего года истекает срок временного назначение Тейлора на должность посла. Его срок полномочий мог быть продлен Сенатом, который контролируют республиканцы, но этого не произошло.

Пост временного поверенного Тейлор занял в июне, когда Госдепом была отозвана с должности Мари Йованович, которая заявляла, что стала жертвой кампании по дискредитации со стороны адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Так, в коротком комментарии изданию Тейлор подтвердил, что уйдет с поста в январе. Согласно закону, американские чиновники могут временно занимать должность в течение примерно 200 дней.

"Администрация скоро назначит постоянного посла", – сообщил Тейлор.

Тейлор является карьерным дипломатом, которой был отозван Госдепартаментом США с руководящей должности в Институте Мира США, после десятилетий правительственной работы. Включая службу во Вьетнаме, стажировку в качестве сотрудника Сената и дипломатические должности в Брюсселе, Багдаде, Кабуле и Афганистане.

По данным СМИ, на должность посла США в Украине пророчат отставного генерал-лейтенанта Кейта Дейтона. В настоящее время он является директором Европейского центра исследований безопасности им. Джорджа К. Маршалла в Германии, также в 2018 году Дейтон был назначен старшим советником США по обороне в Украине.

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