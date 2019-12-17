Лещенко сообщил, кто станет новым послом США Украине

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор должен уехать из Украины в январе

Бывший народный депутат Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники в Государственном департаменте США, сообщил, что новым американским послом в Украине с высокой долей вероятности может стать Кит Дейтон. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

По словам источников Лещенко, новый посол "не будет относиться ни к дипломатической службе, ни к политическим назначениям – это будет бывший военный, который хорошо знает Украину".

В настоящий момент Кит Дейтон руководит центром Маршалла по вопросам безопасности, который базируется в Германии (на американской военной базе в городе Гармиш-Партенкирхен).

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор должен уехать из Украины в январе.

Лещенко также отмечает, что назначение нового посла займет некоторое время, так как его кандидатура еще не была согласована на уровне Сената.

Как сообщило издание Страна.ua, близкие к окружению Трампа и его адвоката Джулиани говорят, что Кита Дейтона лоббируют в Госдепе силы, близкие к демократам. А сами они не в восторге от этой кандидатуры. Поэтому еще вопрос – получит ли Дейтон одобрение в Сенате.

Как ранее сообщал Фокус:

20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на своей должности.

Экс-посол Уильям Тейлор стал временно поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине.

На первых публичных слушаниях по импичменту временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что президента Дональда Трампа больше волновала судьба расследования против Джо Байдена, чем Украины.