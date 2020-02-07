Создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным, – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Относительно разделения министерства. Власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление - это мощные институции. Сейчас мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта – ред.), мощное агентство (Государственное агентство спорта – ред.), мы планируем создать Фонд поддержки спорта", – заявил министр.

По его мнению, формат предыдущего Министерства спорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием.

"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", – добавил он.

Напомним, Верховная Рада отправила в отставку министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак.

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