У Зеленского проводят собеседования с кандидатами в Кабмин, – СМИ

Первые собеседования с кандидатами провели 1 февраля на Банковой

В Офисе президента проводят собеседования с потенциальными кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на несколько источников в Кабмине.

Отмечается, что первые собеседования с кандидатами провели в субботу, 1 февраля, на Банковой.

С претендентами на государственные посты разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук.

Как отмечают источники издания, у Зеленского изучают возможность разделения двух действующих министерств: с Минэкономики могут выделить министерство АПК, а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Кроме того, у президента есть вопросы к нескольким министрам, например, к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.

Также издание отмечает, что на этой неделе, возможно уже во вторник, в Верховной Раде должны проголосовать за увольнение министра развития громад и территорий и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля в статусе того же вице-премьер-министра.

Вопрос обновления правительства, по данным СМИ, будет решаться в течение ближайшей недели-двух. Планируется большая перезагрузка: будут назначать новых заместителей и советников.

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