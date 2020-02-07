За контрабандой в клуб. В соцсетях обсуждают визит Максима Нефедова на эротическое шоу

6 февраля СМИ опубликовали видео, на котором бородатый мужчина, похожий на Максима Нефедова, главу Таможенной службы, принимает участие в вечеринке с эротическим уклоном. Сначала несет девушку в маске и нижнем белье к ванне, а потом капает на нее расплавленным воском. Весь ролик длится 43 секунды и не отличается хорошим качеством.

Издание "Страна", которое опубликовало ролик, утверждает, что видео снято в "секретной комнате" киевского ночного клуба Queen, который принадлежит российскому холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. Подобные закрытые вечеринки там проводятся регулярно.

Сам Нефедов видео из клуба никак не комментировал и на комментарии под своими постами в Facebook не отвечает. Но пранкер Джокер позже опубликовал в своем Telegram-канале переписку с главой таможенной службы. От лица замглавы фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук он заявил, что видео спровоцировало скандал, однако Нефедов якобы ответил, что ничего ужасного не делал.

"А в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю", – якобы ответил главный таможенник Украины.

В соцсетях оказалось достаточно много тех, кто разделяет такие объяснения. По их мнению, ничего "порнографического" на снятом видео нет. А если и было – то осталось за кадром и предметом осуждения служить не может. Сама вечеринка хоть и была пикантной, но ночные клубы и стриптиз в стране не запрещены. А Нефедов может в нерабочее время развлекаться, как ему захочется.

Но не обошлось и без тех, кто осуждает чиновника за неподобающее поведение. Мол, участие в подобных вечерниках несовместимо с обликом государственного служащего, который должен всем быть примером и вести себя прилично даже после рабочего дня.

А кто-то решил, что видеозапись инициировал сам Нефьодов, потому что выглядит на ней "чужеродно", как будто выполняет какое-то задание, а не пришел повеселиться. Даже была озвучена гипотеза, что таким образом главный таможенник решил развяеть слухи о его якобы нетрадиционной ориентации.

В то же время многие пользователи решили в свете публикации видео покритиковать Нефедова и всю власть в целом за недостаточные успехи в реформах, борьбе с коррупцией и контрабандой.

Напомним, Максим Нефедов в 2015-2019 годах был первым заместителем министра развития экономики, идеолог системы ProZorro. В марте 2019 года выиграл конкурс на должность главы Таможенной службы и 5 июля был назначен на пост.