Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Конте

Политика
Президент отметил, что взаимодействие между Украиной и Италией можно вывести на качественно новый уровень

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Италию в пятницу, 7 февраля, встретился с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 Особое внимание во время встречи стороны уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес кругами.

 "Италия  – в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу",  – сказал Зеленский.

 Президент отметил, что взаимодействие между Украиной и Италией можно вывести на качественно новый уровень, для этого имеется большой потенциал.

  Зеленский, в частности, выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

 Стороны также обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Глава государства поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны премьер-министр Итальянской Республики заявил о полной поддержке реформ в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Во время телевикторины "L'Eredita" на итальянском государственном телеканале RAI Uno Украину назвали "Малой Россией".  Посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу и призвало "откорректировать" такие действия .