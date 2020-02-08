Отданные РФ экс-беркутовцы вернулись в Киев и написали письмо Зеленскому

Бывшие беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых Украина отдала России в рамках декабрьского обмена пленными, вернулись в Киев.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Горошинский.

При этом, бывшие силовики написали письмо на имя президента Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генпрокурора Руслана Рябошапки.

В своем обращении Маринченко и Тамтура заявили, что не совершали инкриминируемых им преступлений, а их содержание под стражей предыдущие власти использовали для того, чтобы отчитываться перед народом по делам Майдана.

Благодаря этому, считают они, властям удавалось скрывать настоящих организаторов убийств на Майдане.

Также экс-беркуты назвали Революцию Достоинства "вооруженным государственным переворотом".

Тамтура и Маринченко также считают, что доказательств их вины так и не нашлось, а решение Святошинского райсуда об облегчении им меры пресечения никак не было связано с обменом.

Под конец беркуты призвали президента, генпрокурора и депутатов Рады отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить неупрежденное расследование событий 2014 года при содействии международных экспертов.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.