Отданные РФ экс-беркутовцы вернулись в Киев и написали письмо Зеленскому
Бывшие беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых Украина отдала России в рамках декабрьского обмена пленными, вернулись в Киев.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Горошинский.
При этом, бывшие силовики написали письмо на имя президента Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генпрокурора Руслана Рябошапки.
В своем обращении Маринченко и Тамтура заявили, что не совершали инкриминируемых им преступлений, а их содержание под стражей предыдущие власти использовали для того, чтобы отчитываться перед народом по делам Майдана.
Благодаря этому, считают они, властям удавалось скрывать настоящих организаторов убийств на Майдане.
Также экс-беркуты назвали Революцию Достоинства "вооруженным государственным переворотом".
Тамтура и Маринченко также считают, что доказательств их вины так и не нашлось, а решение Святошинского райсуда об облегчении им меры пресечения никак не было связано с обменом.
Под конец беркуты призвали президента, генпрокурора и депутатов Рады отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить неупрежденное расследование событий 2014 года при содействии международных экспертов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.
- Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.
- Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.
- В итоге, беркутов отдали России в рамках большого обмена пленными. Президент Зеленский после обмена заявил, что "самое важное - люди" и что он "поменял бы сто "беркутовцев" на одного разведчика".