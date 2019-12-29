Экс-"беркутовцев" и боевика из Бразилии Лусварги передали в ОРДЛО, – адвокат

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пяти экс-"беркутовцев" под личное обязательство

Пять экс-бойцов "Беркута", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014, уже передали террористам "ЛДНР" в рамках обмена заключенными.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает Громадське.

На вопрос журналистки, или отдали их и пересели они в автобусы ОРДЛО, Рыбин ответил: "Да".

Издание сообщает, что речь идет о Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пяти экс-"беркутовцев" под личное обязательство.

Кроме того, в ОРДЛО передали и бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе вместе с террористами.

33-летний Рафаэль Лусварги присоединился к боевикам на Донбассе в начале осени 2014 года. За более чем год своего пребывания на Донбассе Лусварги успел сменить несколько подразделений. Осенью 2015 году он уехал с Донбасса. 6 октября 2016 года сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Лусварги приговорили к 13 годам тюрьмы. Однако в августе 2017 приговор боевику отменили и назначили новое рассмотрение дела в связи с нарушением территориальной подсудности. После отмены приговора Лусварги оставили под стражей, однако уже в декабре 2017 года выпустили из СИЗО под личное обязательство.

Журналисты Донбас.Реалии обнаружили, что Лусварги находится на свободе и обнаружили его внутри мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря УПЦ (МП).

4 мая 2018 года националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.

2 мая 2019 суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме Лусварги, Украина передала боевикам еще ряд клиентов Рыбина:

гражданина РФ Руслана Гаджиева, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе;

фигуранта дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Сергея Долженкова;

россиянина Олега Доронина, который воевал на Донбассе, его в 2016 году приговорили к 13 годам тюрьмы;

украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Она гражданская жена экс-охранника российского политика Бориса Березовского, ее обвиняли в том, что она вербовала в Украине диверсантов.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря суд освободил из-под стражи троих экс-"беркутовцев". Еще двоим "беркутам" судьи отменили домашний арест. Всех их в скором времени повезут на обмен пленными.

После этого, под Лукьяновским СИЗО собрались несогласные с обменом экс-"беркутовцев". Противники обмена "беркутов" не понимают, почему в списки включили людей, которым не вынесли приговор. Также не до конца ясно, как будет в дальнейшем идти дело Небесной сотни.

А ГПУ сообщила, что суд продолжит рассматривать дело бывших "беркутов". В Генпрокуратуре говорят, что экс-"беркутовцы" обязаны исполнять возложенные на них судом обязательства, в т.ч. прибывать в суд по первому вызову.

29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.