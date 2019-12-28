Под Лукьяновским СИЗО собираются несогласные с обменом экс-"беркутовцев"

Противники обмена "беркутов" не понимают, почему в списки включили людей, которым не вынесли приговор. Также не до конца ясно, как будет в дальнейшем идти дело Небесной сотни

Под Лукьяновским судом и в самом помещении суда уже собрались несколько сотен противников освобождения экс-беркутовцев.

Об этом в Facebook пишет активист и волонтер Роман Синицын.

"Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО? Готовьте теплые вещи и чай", – пишет активист.

По словам Синицына, "беркутов" могут отпустить и без приговора суда.

Соответственно, единственный выход, считает волонтер, – "массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор".

"Будет весело и хорошая компания, как когда-то под судом по Насирову", – добавил Синицын.

О том, что под СИЗО собираются протестующие пишет также шоумен Сергей Притула.

"Среди этих людей нет ни одного, кто не хотел бы возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понять, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обмен всех на всех?", – пишет он.

"Почему в списки включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой норме закона? Как ГПУ собирается заканчивать дело Небесной сотни, если единственную ниточку – стрелков – мы отдаем Путину?", – добавил Притула.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.

Боевики заявили, что в рамках обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и хотят получить 87 человек.