Суд продолжит рассматривать дело бывших "беркутов", – ГПУ

В Генпрокуратуре говорят, что экс-"беркутовцы" обязаны исполнять возложенные на них судом обязательства, в т.ч. прибывать в суд по первому вызову

Киевский апелляционный суд продолжит рассматривать дело экс-"беркутовцев", которых сегодня освободили под личное обязательство.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ГПУ говорят, что освобожденные "беркуты" будут обязаны исполнять возложенные на них судом обязательства, в т.ч. прибывать в суд по первому вызову.

Если же они не прибудут в суд, и если будет установлено, что бывшие сотрудники "Беркута" укрываются от ответственности, их объявят в розыск.

Уже после того, как "беркутов" объявят в розыск, может быть принято решение о заочном уголовном производстве.

Сегодня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пятерым бывшим беркутовцам: троих выпустил из СИЗО, а еще двоим отменил домашний арест.

С полной хронологией событий с момента вынесения судьями решения можно ознакомиться по ссылке.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время встречи нормандской четверки в Париже была достигнута договоренность об обмене пленными до конца года.

По словам президента Владимира Зеленского, сначала должен произойти обмен в формате "всех подтвержденных на всех подтвержденных", в рамках которого домой должны вернуться 72 украинца.

В "ДНР" говорили, что готовы обменять 53 заложника на 88 человек.

23 декабря, ТКГ договорилась об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Обмен пройдет до конца этого года.