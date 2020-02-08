ОГПУ об обысках на "1+1": Это история не про давление на свободу слова

В Офисе генпрокурора говорят, что не следует путать свободу слова и расследованием возможного преступления.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал замгенпрокурора Виктор Чумак.

"Я всегда был поборником свободы слова. Будучи политиком, я выступал за свободное распространение информации... Но давайте не путать свободу слова с возможным преступлением", – говорит Чумак.

"Вся эта история связана с тем, что в кабинете премьера стоят устройства, которые несанкционированно снимают информацию. Должна на это реагировать правоохранительная система? Абсолютно", – добавил он.

Также Чумак подчернкул, что закон при проведении обысков нарушен не был и подтвердил, что есть данные, будто на копмьютере одного из сотрудников "плюсов" монтировались те самые "пленки Гончарука".

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 5 февраля сотрудники СБУ явились с обысками в офис телеканала 1+1 на улицу Куреневскую, 18. Там размещаются редакции проектов "Гроші" и "Секретные материалы". Кроме этого силовики также провели обыски в квартирах двух журналистов.

Силовики сразу "успокоили", заявив, что обыски в помещениях телеканала никак не связаны с работой СМИ, а только с расследованием прослушки премьер-министра Гончарука.

На канале "1+1" заявили, мол СБУ насмехается над медиасообществом. Также медийщики назвали обыски "политическим шантажем".