Вам привет от СБУ. Что означают обыски на "1+1": разрыв с Коломойским или предупреждение депутатам

В среду, 5 февраля, сотрудники Службы Безопасности Украины внезапно нагрянули с обысками на телеканал 1+1, в редакцию программы "Секретные материалы". Кроме этого силовики также провели обыски в квартирах двух журналистов. Официальная причина — расследование дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Но эксперты, опрошенные Фокусом утверждают: все намного серьезнее.

Что произошло

Около 18:00 сотрудники СБУ пришли по адресу Куреневская 18, где находятся офисы телеканала 1+1. Предъявив соответствующее решение суда, они приступили к поиску и изъятию технических средств, с помощью которых могла вестись прослушка премьера Гончарука. Также силовики искали технику, на которой эта вся прослушка якобы могла монтироваться. Кроме того, было заявлено, что к "сливу" аудиозаписей мог быть причастен один из журналистов программы "Секретные материалы" Евгений Куксин. В офис телеканала сразу же прибыли нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий и депутат от ОПЗЖ, глава комитета ВР по свободе слова Нестор Шуфрич.

Позже обыски прошли дома у Куксина, а также у его коллег Дениса Данько и Александра Низовцева. По словам журналистов, силовики изъяли всю возможную записывающую технику, а также флешки, планшеты, ноутбуки.

В самом СБУ заявили, что обыски на телеканале не связаны с деятельностью СМИ, "а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом". Фокус уже подробно писал, что думаю о случившемся соцсети. А теперь мы обратились к экспертам, чтобы выяснить, что может стоять за фактом обысков на телеканале, который, по сути, привел Зеленского к победе на выборах.

Сигнал "Привату"

Эксперты, опрошенные Фокусом, согласны, что на самом деле журналисты телеканала могли просто случайно попасть под "каток репрессий". И вся шумиха вокруг 1+1 может быть связана с противостояния между группой "Приват" и представителями власти. По словам политолога Руслана Бортника, это напряжение будет нарастать, вплоть до возможного раскола в середине фракции "Слуга Народа".

"Обыски в 1+1 - это элемент противостояния между группой "Приват" и властью. Таких линий противостояния несколько. Ключевые из них - это судьба правительства, рынок земли, и невозможность возврата Приватбанка прежнему владельцу. Именно представители группы "Приват" делают все возможное, чтобы Кабмин ушел в отставку. Они подняли и зарплатный скандал, и раскрутили "пленки Гончарука", —отметил Бортник. — К обострению отношений с властью добавилось еще и заявление президента, о поддержке закона относительно невозможности возврата национализированных банков прежним владельцам. Все это может привести к крайнему обострению ситуации внутри фракции "Слуга народа", последствия которого будут непредсказуемыми".

С ним согласен политолог Алексей Якубин. По его мнению, обыски на телеканале 1+1 могут быть попыткой "приструнить" группу "Приват".

"Вчерашние обыски — это не случайность. Мы видим, что в Раде, да и не только в стенах парламента, противостояние между группой Приват и другими представителями власти с каждым днем все больше усиливается. Представители группы Коломойского активно выступают против ряда инициатив руководства страны, например, против рынка земли. Поэтому обыски на 1+1 - это вполне возможно, некий сигнал группе "Приват" быть потише и перестать так активно противопоставлять себя власти", — считает Якубин.

В то же время эксперт не исключил, что обыски на 1+1 могут быть выгодны президенту Владимиру Зеленскому. Мол, он таким образом показывает, что никак не связан с олигархом Игорем Коломойским, которому этот медиа-холдинг принадлежит.

"Зеленскому надо показать публично, что он отграничен от Коломойского. Ведь было невероятное количество слухов и домыслов об их возможной связи, о влиянии Коломойского на Зеленского, что явно уже давно мешает президенту. Поэтому я не исключаю, что обыски могли быть еще связаны как раз с попыткой Зеленского показать всем, что он с Коломойским не связан", — добавил политолог.

"Привет" Дубинскому

Впрочем, другие эксперты считают, что на самом деле обыски на телеканале 1+1 - это "поигрывание мускулами" нескольких групп влияния, которые сосредоточены вокруг президента Зеленского.

"Башни, которые образуются вокруг Зеленского, начинают "мочить" друг друга. В данной ситуации это, скорее всего, такая борьба нанайских мальчиков - когда на сцене якобы борются два мальчика, а в конце выясняется, что это один и тот же человек, — говорит политолог Константин Бондаренко. — В данном случае говорить о каком-то возможном расколе внутри фракции "Слуга народа" нет смысла. Уход Коломойского может привести к тому, что посыплется вся структура власти. Поэтому и группа "Приват", и власть обречены быть вместе".

Однако его коллега политолог Владимир Фесенко уверен, что обыски на телеканале 1+1 никак не связаны с группой "Приват". По мнению эксперта, силовики передали "привет" лично народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому.

"Группа "Приват" ни при чем. Здесь речь идет о специфических и противоречивых отношениях между Коломойским и ближайшем окружении президента Зеленского. То, что произошло — это не обыск на 1+1. Это обыск на продакшн-студии господина Дубинского. У Зеленского претензий к 1+1 нет. Есть претензии к Дубинскому, который был причастен к прослушке и распространению материалов прослушки на премьер-министра. И это вызвало крайнее недовольство Зеленского", — считает Фесенко.

Эксперт не исключил, что кроме поисков устройств, с помощью которых могли прослушивать премьер-министра, силовики могли искать возможный компромат и на Зеленского.

"Возможно, у президента и СБУ были основания подозревать, что были какие-то файлы, какая-то вероятность того, что на записях мог быть и президент, либо могли пытаться записать президента. Это надо было проверить. И возможно это тоже было причиной для обыска", — добавил Фесенко.