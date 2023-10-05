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Военный Фокус Российско-украинская война

Недовольство среди офицеров ВС РФ растет, а за кулисами стоит Шойгу, – эксперт

рф, россия, борьба за власть, сергей шойгу, министр обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пытается построить свою политическую карьеру

По мнению Александра Мусиенко, министр обороны России пытается "конвертировать" недовольство офицеров в потенциал своей будущей политической карьеры.

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В офицерском корпусе ВС РФ растет недовольство высшим руководством. Сейчас в России идет скрытая борьба между представителями Министерства обороны и ФСБ. Об этом рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"Недовольство среди их офицерского корпуса растет. Но, мне кажется, сейчас ведется внутренняя борьба в России между представителями ФСБ и Минобороны. И военные начинают набирать большее влияние, чем это было когда-либо в новейшей российской истории", – рассказал Мусиенко.

По мнению эксперта, за кулисами этих процессов стоит министр обороны РФ Сергей Шойгу. Скорее всего он попытается "конвертировать" растущее недовольство офицеров в потенциал своей будущей карьеры в политике.

"То есть с одной стороны он пытается с ними расправляться, репрессировать "несогласных", а с теми, кто более лоялен, договориться, чтобы в будущем они ему пригодились и поддержали", – поясняет эксперт.

В такой ситуации российским генералам приходится балансировать, чтобы сохранить свое положение и доступ к "кормушке" и при этом не оказаться в числе жертв репрессий. Мусиенко отмечает, что российские военные всегда были "низшей кастой", а сейчас они хотят получить реальное влияние и начинают заявлять о своих правах.

Эта тенденция набирает силу в свете того, что Путин может в любой момент исчезнуть с политической сцены. Поэтому уже разворачивается активная борьба за власть в "пост-путинской" России.

Мусиенко считает, что у Шойгу есть большие амбиции, поэтому ему необходимо укрепить военную вертикаль и повысить политический имидж военных. На этом фоне, вероятно, он и попытается подняться, позиционируя себя как следующего лидера, который возглавит Россию после Путина.

Напомним, политолог рассказал, что после смерти Путина РФ ждет гражданская война из-за борьбы за власть. По словам эксперта Дмитрия Орешкина, победит тот, у кого больше военной мощи.

Ранее Фокус писал, что Шойгу сообщил о планах продолжать "СВО" в Украине до 2025 года.