Невдоволення серед офіцерів ЗС РФ зростає, а за лаштунками стоїть Шойгу, — експерт

На думку Олександра Мусієнка, міністр оборони Росії намагається "конвертувати" невдоволення офіцерів у потенціал своєї майбутньої політичної кар'єри.

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В офіцерському корпусі ЗС РФ зростає невдоволення вищим керівництвом. Наразі в Росії йде прихована боротьба між представниками Міністерства оборони та ФСБ. Про це розповів військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.

"Невдоволення серед їхнього офіцерського корпусу зростає. Але, мені здається, зараз ведеться внутрішня боротьба в Росії між представниками ФСБ і Міноборони. І військові починають набирати більший вплив, ніж це було коли-небудь у новітній російській історії", — розповів Мусієнко.

На думку експерта, за лаштунками цих процесів стоїть міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Швидше за все він намагається "конвертувати" зростаюче невдоволення офіцерів у потенціал своєї майбутньої кар'єри в політиці.

"Тобто з одного боку він намагається з ними розправлятися, репресувати "незгодних", а з тими, хто більш лояльний, домовитися, щоб у майбутньому вони йому стали в пригоді і підтримали", — пояснює експерт.

У такій ситуації російським генералам доводиться балансувати, щоб зберегти своє становище та доступ до "годівниці" і водночас не опинитися серед жертв репресій. Мусієнко зазначає, що російські військові завжди були "нижчою кастою", а зараз вони хочуть отримати реальний вплив і починають заявляти про свої права.

Ця тенденція набирає сили у світлі того, що Путін може в будь-який момент зникнути з політичної сцени. Тому вже розгортається активна боротьба за владу в "пост-путінській" Росії.

Мусієнко вважає, що у Шойгу є великі амбіції, тому йому необхідно зміцнити військову вертикаль і підвищити політичний імідж військових. На цьому тлі, ймовірно, він і спробує піднятися, позиціонуючи себе як наступного лідера, який очолить Росію після Путіна.

Нагадаємо, політолог розповів, що після смерті Путіна РФ чекає громадянська війна через боротьбу за владу. За словами експерта Дмитра Орєшкіна, переможе той, у кого більше військової потужності.

Раніше Фокус писав, що Шойгу повідомив про плани продовжувати "СВО" в Україні до 2025 року.