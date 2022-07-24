Путінський режим слабшає: у Кремлі триває підкилимна боротьба за владу, — експерт

За словами професора Єльського університету Тімоті Снайдера, на це вказує на те, що чиновники на кшталт Медведєва відчули свободу робити гучні заяви. До 24 лютого цього не було.

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер напередодні заявив, що режим президента РФ Володимира Путіна починає слабшати і почалася підготовка до боротьби за владу. Про це повідомляє Newsweek.

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Як докази, Снайдер навів те, що деякі російські чиновники, такі як Дмитро Медведєв, погрожують Україні та Заходу наслідками.

Колишній президент РФ нещодавно попередив, що втручання Заходу у війну може призвести до того, що Україна втратить суверенітет і зникне з політичної карти світу.

За словами Снайдера, легко впасти у пастку російської пропаганди, яка намагається залякувати, але суть подібних заяв зводиться до того, що інші люди у владі, окрім Путіна, почуваються уповноваженими робити такі заяви. До початку гострої фази війни такого було менше.

Погрози "судного дня" демонструють лояльність путінському режиму та, можливо, свідчать про підготовку до боротьби за владу після його звільнення.

"У разі, якщо Росія програє війну, люди, які зараз роблять радикальні заяви, зможуть себе захистити", — зазначив Снайдер, додавши, що такі заяви також вказують на те, що РФ програє.

Хто буде після Путіна?

На думку співробітника Єльського університету, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв може протоптувати дорогу до крісла президента, яке він уже колись займав. Можливо, саме Медведєв буде наступником Путіна.

"Я не впевнений, що Медведєв, якого багато років вважали ліберальною альтернативою Путіну, вірить антисемітським, антипольським та антизахідним заявам, які він публікує у своєму Telegram. Він просто створює такий особистий профайл, який може виявитися корисним надалі, як і у випадку з його профайлом технократа, який колись йому був вигідним", — додав професор.

Реалії непередбачуваної, дорогої війни розхитують рівновагу, яку утримує Путіна при владі: контроль суперників, підтримка з боку населення та армії.

"Путін вміло тримав усіх у тумані. Але тепер він сам, судячи з усього, загубився у тумані війни", — зазначив професор Снайдер.

Хто такий Тімоті Снайдер?

Тімоті Снайдер — американський історик і письменник, професор Єльського університету. Спеціалізується у питаннях Східної Європи і, зокрема, України, Польщі та Росії. Досліджує питання націоналізму, тоталітаризму та Голокосту.

Нагадаємо, що Росія з 2005 року намагається захопити Україну. За словами Олексія Арестовича, з середини 2000 року агентура РФ зсередини руйнувала силові відомства України.

На думку деяких західних експертів, зараз Росія відкусила більше, ніж здатна проковтнути, і Путін поступово втрачає владу. Фахівець з військових досліджень Лоуренс Фрідман заявив, що війна в Україні позначила нездатність президента РФ нав'язати стратегію, яка давала б військам явну перевагу.

Раніше Фокус повідомляв, що на полі бою в Україні ситуація змінилася конкретно, оскільки у ЗСУ з'явилися американські M270 MLRS. Про це заявив голова Міноборони України Олексій Резніков.