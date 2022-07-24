Путинский режим ослабевает: в Кремле идет подковерная борьба за власть, — эксперт

По словам профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, на это указывает то, что чиновники вроде Медведева почувствовали свободу делать громкие заявления. До 24 февраля этого не было.

Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер накануне заявил, что режим президента РФ Владимира Путина начинает слабеть и что началась подготовка к борьбе за власть. Об этом сообщает Newsweek.

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В качестве доказательств Снайдер привел то, что некоторые российские чиновники, такие как Дмитрий Медведев, грозят Украине и Западу последствиями.

Бывший президент РФ недавно предупредил, что вмешательство Запада в войну может привести к тому, что Украина потеряет суверенитет и исчезнет с политической карты мира.

По словам Снайдера, легко впасть в ловушку российской пропаганды, которая пытается запугивать, но суть подобных заявлений сводится к тому, что другие люди во власти, кроме Путина, чувствуют себя уполномоченными делать такие заявления. До начала острой фазы войны такого было меньше.

Угрозы "судным днем" демонстрируют лояльность путинскому режиму и, возможно, свидетельствуют о подготовке к борьбе за власть после его ухода.

"В случае если Россия проиграет войну, люди, которые сейчас делают радикальные заявления, смогут себя защитить", — отметил Снайдер, добавив, что такие заявления также указывают на то, что РФ проигрывает.

Кто будет после Путина?

По мнению сотрудника Йельского университета, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев может протаптывать дорогу к креслу президента, которое он уже когда-то занимал. Возможно, именно Медведев будет преемником Путина.

"Я не уверен, что Медведев, которого многие годы считали либеральной альтернативой Путину, верит антисемитским, антипольским и антизападным заявлениям, которые он публикует в своем Telegram. Он просто создает такой личный профайл, который может оказаться полезным в дальнейшем, как и в случае с его профайлом технократа, который некогда ему был выгоден", — добавил профессор.

Реалии непредсказуемой, дорогостоящей войны расшатывают равновесие, которое удерживает Путина у власти: контроль соперников, поддержка со стороны населения и армии.

"Путин умело держал всех в тумане. Но теперь он сам, судя по всему, потерянным в тумане войны", — отметил профессор Снайдер.

Кто такой Тимоти Снайдер?

Тимоти Снайдер — американский историк и писатель, профессор Йельского университета. Специализируется в вопросах Восточной Европы и, в частности, Украины, Польши и России. Исследует вопросы национализма, тоталитаризма и холокоста.

Напомним, что Россия с 2005 года пытается захватить Украину. По словам Алексея Арестовича, с середины 2000 агентура РФ изнутри разрушала силовые ведомства Украины.

По мнению некоторых западных экспертов, Россия откусила больше, чем способна проглотить, и Путин постепенно теряет власть. Специалист в военных исследованиях Лоуренс Фридман заявил, что война в Украине обозначила неспособность президента РФ навязать стратегию, которая бы давала войскам явное преимущество.

Ранее Фокус сообщал, что на поле боя в Украине ситуация изменилась конкретно, поскольку у ВСУ появились американские M270 MLRS. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.