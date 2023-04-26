"Після смерті Путіна": РФ чекає громадянська війна через боротьбу за владу, — політолог

За словами експерта Дмитра Орешкіна, після загибелі глави держави, який ліквідував усі атрибути демократичної країни, розпочнеться боротьба за "престол". Переможе той, хто має більше військової могутності.

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Президент РФ Володимир Путін продовжує повністю контролювати владу в країні, що лише підвищує шанси громадянської війни. Таку думку в ефірі "24 каналу" висловив російський політолог Дмитро Орешкін.

За його словами, нинішній лідер Кремля керує країною вже понад 20 років. За цей час йому вдалося повністю нівелювати судову, виконавчу та законодавчу гілки влади. Тобто повністю знецінилися усі закони.

Хоч у Російської Федерації є всі атрибути демократичної держави, як зазначив політолог, але нічого з цього просто не працює. Коли Володимир Путін помре, то протягом наступних трьох місяців при владі буде прем'єр-міністр, який і організовуватиме вибори. Проте, еліта Кремля навряд чи дотримуватиметься цих правил і спробує захопити владу раніше. Це і буде передумовою початку громадянської війни.

"У кого буде більше військової сили, той контролюватиме Росію. Тому після смерті Путіна за владу боротимуться власники найбільших силових ресурсів. Можливо, це буде Пригожин, або Кадиров, або вони об'єднаються і діятимуть спільно проти Шойгу та Герасимова. Чим більше Путін контролює політичне життя Росії, тим більше він дискредитує політичні інституції і тим більше шансів, що після його смерті питання влади вирішуватиметься громадянською війною", – зазначив Дмитро Орешкін.

При цьому російський політолог також вважає, що підтримка серед населення у Володимира Путіна становить 75%, проте лише 25% з них тверді прихильники, а решта йде за течією і після її смерті одразу змінять риторику.

Нагадаємо, 26 квітня в ISW пояснили, що утримує Путіна від серйозних репресій у Росії. За їхніми словами, глава Кремля все ще намагається побудувати собі образ "дипломатичного та терпимого царя".