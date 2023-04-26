В ISW пояснили, що утримує Путіна від серйозних репресій у Росії

Як зазначають американські аналітики, російський президент досі не наважується зруйнувати свій образ "дипломатичного і терпимого царя".

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Влада Російської Федерації уникає відверто репресивних заходів, побоюючись за стабільність нинішнього політичного режиму в країні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 25 квітня.

Автори звіту зазначають, що росіяни з ультранаціоналістичними поглядами закликають Кремль вдаватися до сталінських репресій. Так, депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Андрій Гурульов заявив про необхідність знову використати термін "ворог народу".

Крім того, колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор Гіркін-Стрєлков та засновник ПВК "Вагнер" також казали, що російських чиновників, які сподіваються закінчити війну в Україні шляхом переговорів, слід переслідувати.

При цьому аналітики вказують на те, що Володимир Путін, як і раніше, уникає таких непопулярних заходів, ймовірно, через побоювання за стабільність свого режиму. Зокрема, адміністрація президента РФ не підтримує повернення смертної кари.

"Кремль міг би використати загрозу смертної кари, щоб залякати росіян і змусити їх підтримати воєнні дії (або продовжувати пасивно чинити опір їм), але Путін, ймовірно, як і раніше, не наважується зруйнувати свій імідж дипломатичного і терпимого царя", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, що 25 квітня російський депутат Андрій Гурульов заявив, що не треба соромитися запроваджувати поняття "ворог народу". Він також закликав повернути сталінські репресії, попри те, що його рідний дід був репресований у 1946 році та провів дев'ять років у таборах.

Раніше, 5 квітня, в ISW повідомили, що Володимир Путін, ймовірно, створює умови для репресій на окупованих територіях, прикриваючись "загрозами тероризму". Російський президент назвав зміцнення контролю в Україні "питанням внутрішньої безпеки та верховенства права".

Ще ми писали про те, що за даними The Sun від 27 березня, Володимир Путін планував, що після повної окупації України почне "тотальну зачистку" у суспільстві та політиці країни з "поквартирним терором". Таким чином він хотів утихомирити український народ.