"Не треба цього соромитися": депутат Держдуми РФ закликав повернути сталінські репресії (відео)

Воєначальник і депутат Андрій Гурулєв закликав повернути в правове поле поняття "ворог народу". Це попри те, що його власного діда-ветерана свого часу було визнано "ворогом народу" й відправлено до таборів.

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У РФ депутат Держдуми від партії "Єдина Росія" Андрій Гурулєв закликав повернути в законодавство поняття "ворог народу", яке широко використовували під час сталінських репресій у 30-40-х роках минулого століття. Про це депутат заявив в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова у вівторок, 25 квітня.

"Не треба цього соромитися — вороги є, поняття немає. До того ж не тільки там — ті, які дебільні накази віддають, але, в тому числі тут. Усі ці ждуни, вся ця сволота, яка в наявності є. Ми чого соромимося?" — поставив депутат риторичне запитання.

Гурулєв також додав, що не проти повернення практики сталінських репресій, хоча його рідного діда, учасника Другої світової війни, було репресовано в 1946 році, і він провів дев'ять років у таборах. До того ж сам депутат не вважає, що з його родичем обійшлися несправедливо та незаконно.

"Це було необхідно на той момент. Так, були помилки, але була дисципліна", — заявив Гурулєв.

Крім того, російський депутат хоче повернути "трійки НКВС" — репресивний орган, який складався з начальника обласного УНКВС, секретаря обкому ВКП(б) і прокурора, які мали право без судового розгляду засуджувати заарештованих до розстрілу або до ув'язнення до таборів чи в'язниць на строк від 8 до 10 років.

"Сьогодні наріжне питання — дисципліна. Нам потрібна свіжа кров в армії — члени партій повинні виступити в ролі комісарів", — резюмував Гурулєв.

"Треба вводити поняття "ворог народу". Не треба цього соромитися — вороги є, поняття немає", — каже Андрій Гурулєв

Нагадаємо, 24 квітня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про те, що окупаційна адміністрація та ЗС РФ вже розпочали репресії українців у Маріуполі. За його словами, позиція українців дратує окупаційну владу. Загарбники передбачили 15 років ув'язнення за такі "порушення".

Крім того, 6 квітня аналітики з Інституту вивчення війни заявили про те, що Росія готується до репресій на тимчасово окупованих територіях. Експерти виходили з того факту, що президент Володимир Путін уже назвав боротьбу українських партизанів із колаборантами "терористичними" нападами та звинуватив Київ у "загрозі" цивільному населенню.