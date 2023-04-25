"Не надо этого стесняться": депутат Госдумы РФ призвал вернуть сталинские репрессии (видео)

Военачальник и депутат Андрей Гурулев призвал вернуть в правовое поле понятие "враг народа". Это несмотря на то, что его собственный дед-ветеран был в свое время признан "врагом народа" и отправлен в лагеря.

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В РФ депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев призвал вернуть в законодательство понятие "враг народа", которое широко использовали во время сталинских репрессий в 30-40-е года прошлого века. Об этом депутат заявил в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева во вторник, 25 апреля.

"Надо вводить понятие "враг народа". Не надо этого стесняться — враги есть, понятия нет. Причем не только там — те, которые дебильные приказы отдают, но, в том числе, здесь, на гражданке, все эти ждуны, вся эта сволочь, которая в наличии имеется. Мы чего стесняемся?" — задал депутат риторический вопрос.

Гурулев также добавил, что не против возврата практики сталинских репрессий, хотя его родной дед, участник Второй мировой войны, был репрессирован в 1946 году и провел девять лет в лагерях. Причем сам депутат не считает, что с его родственником обошлись несправедливо и незаконно.

"Это было необходимо на тот момент. Да, были ошибки, но была дисциплина", — заявил Гурулев.

Кроме того российский депутат хочет вернуть "тройки НКВД" — репрессивный орган, состоявший из начальника областного УНКВД, секретаря обкома ВКП(б) и прокурора, которые имели право без судебного разбирательства приговаривать арестованных к расстрелу, либо к заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет.

"Сегодня краеугольный вопрос — дисциплина. Нам нужна свежая кровь в армии — члены партий должны встать в роли комиссаров", — резюмировал Гурулев.

"Надо вводить понятие "враг народа". Не надо этого стесняться — враги есть, понятия нет", — говорит Андрей Гурулев

Напомним, 24 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о том, что оккупационная администрация и ВС РФ уже начали репрессии украинцев в Мариуполе. По его словам, позиция украинцев раздражает оккупационную власть. Захватчики предусмотрели 15 лет тюрьмы за такие "нарушения".

Кроме того 6 апреля аналитики из Института изучения войны заявили о том, что Россия готовится к репрессиям на временно оккупированных территориях. Эксперты исходили из того факта, что президент Владимир Путин уже назвал борьбу украинских партизан с коллаборантами "террористическими" нападениями и обвинил Киев в "угрозе" гражданскому населению.