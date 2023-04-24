"Это очень быстро": Андрющенко рассказал о репрессиях РФ над украинцами в Мариуполе (видео)

Оккупанты в Мариуполе за украинскую позицию преследуют людей и оглашают тюремные приговоры.

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Патриотически настроенные мариупольцы, противостоящие оккупационному российскому режиму в городе, могут очень быстро получить по 15 лет от местных правоохранителей. Об этом 24 апреля сообщил "24 Каналу" Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Он отметил, что большое количество горожан откровенно противостоит местным оккупационным властям. Местные жители без страха рассказывают, что ждут освобождения города украинскими защитниками.

По его словам, позиция украинцев раздражает оккупационную власть. Захватчики предусмотрели 15 лет тюрьмы за такие "нарушения".

"У оккупантов это очень быстро. Дней пять и будут иметь приговор на руках", – объяснил Андрющенко.

Советник городского головы добавил, что в городе нет цивилизованных условий для людей. По его словам, Мариуполь еще никогда не был так грязным. Оккупационные власти не заботятся о большом населенном пункте на берегу Азовского моря. Петр Андрющенко добавил, что люди видят, что Россия только способна продуцировать ложь и несет за собой руины, поэтому доверия она никакого не вызывает.

"И у людей ощущение, что терять нечего. Все ждут, когда вернется Украина", – убежден он.

Напомним, Петр Андрющенко 11 апреля сообщил, что белорусских заключенных представители оккупационного режима РФ привезут на строительство в Мариуполь. На каких условиях они будут работать, пока не ясно. Российские строители по завершении работ останутся жить на территории города.

Также 11 апреля в Мариуполе россияне решили демонтировать памятник украинскому художнику Архипу Куинджи. Монумент расположен на Греческой площади. Представители российских властей решили его снести. Украинские власти назвали такие действия уничтожением культурного фонда города.