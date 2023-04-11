В Мариуполе россияне демонтировали памятник художнику Архипу Куинджи (видео)

Известно, что памятник расположен на Греческой площади. Действия оккупантов в горсовете Мариуполя уже назвали уничтожением культурного фонда города.

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Памятник художнику Архипу Куинджи, чьи картины хранятся во многих ведущих музеях разных стран мира, в частности, в Метрополитен в Нью-Йорке, российские оккупанты демонтировали. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Монумент расположен на Греческой площади. Представители российских властей решили его снести. Украинские власти назвали такие действия уничтожением культурного фонда города.

Что известно о снесенном в Мариуполе памятнике Куинджи?

Скульптор Василий Полоник является автором монумента. Он изобразил молодого Куинджи. Его установили на пересечении бульвара Шевченко и проспекта Металлургов в 1984 году. В 1991 году памятник решили переместить на Греческую площадь, где и он простоял до сих пор.

На территории города, как сообщали в горсовете, открыли художественный музей имени Архипа Куинджи в 2010 году. Заведение российские захватчики уничтожили в конце марта 2022 во время атаки на город. Почти 2 тысячи экспонатов из учреждения оккупанты украли. В помещениях хранились не только картины Архипа Куинджи, но и работы Николая Глущенко и Татьяны Яблонской и других.

Кто такой Архип Куинджи?

Архип Куинджи – украинский живописец-пейзажист греческого происхождения. Его труд известен во всем мире. В Мариуполе он родился в 1841 году. Среди наиболее известных картин – Красный запад, Украинская ночь, Лунная ночь на Днепре, Березовая роща. Эти работы хранятся в известных во всем мире музеях, в том числе и в помещениях Нью-Йоркского Метрополитена. В феврале это американское заведение изменило информацию о картине, признав его украинским художником.

Напомним, в феврале Метрополитен-музей в США признал Илью Репина, Куинджи и Ивана Айвазовского украинцами. Учреждение изменило подписи к картинам художников, выставленных в галерее.

В конце марта в Мариуполе войска РФ уничтожили музей Куинджи, где хранились работы известных художников. Во время вражеской бомбардировки в учреждении оставались оригиналы картин Айвазовского, Яблонской и других мастеров.

В конце декабря 2022 Фокус со ссылкой на НАН Украины сообщил, что в оккупированном Крыму россияне почти полностью уничтожили древний пригород Херсонеса. Захватчики организовали так называемые "раскопки" на территории в 25 тысяч квадратных метров. В результате этих действий историческая памятка практически уничтожена. Собранную ранее коллекцию оккупанты готовятся вывезти на территорию Российской Федерации.