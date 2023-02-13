Больше не "россияне": Метрополитен-музей в США признал Репина, Куинджи и Айвазовского украинцами

Учреждение изменило подписи к картинам художников, выставленным в галерее. В описании к работе Куинджи "Красный закат" указано, что музей в Мариуполе, носящий его имя, был уничтожен российским авиаударом.

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Нью-йоркский Музей искусства Метрополитен в США признал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. Об этом свидетельствуют подписи к картинам на сайте учреждения.

К примеру, в подписи к портрету российского писателя Всеволода Гаршина, который хранится в галерее, теперь указано, что это работа украинца Ильи Репина. Аналогичные подписи появились под портретом мальчика, картиной "Пастух с отарой овец" и другим работам художника.

[ + – ] Информация о портрете Гаршина на сайте музея

Под картиной Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете" также указано, что автор является украинцем.

[ + – ] Подпись к картине Айвазовского "Корабль в лунном свете"

На сайте галереи сообщается, что Художественный музей им. Куинджи в Мариуполе был уничтожен в результате авиаудара ВС РФ в марте 2022 года. Такая информация появилась под картиной художника "Красный закат".

[ + – ] Информация о картина "Красный закат" на сайте Метрополитен

Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) — художник-маринист и баталист армянского происхождения. Родился в Феодосии в 1817 году — после того, как Крымский полуостров стал частью Российской империи.

Илья Репин родился в 1844 году в Харьковской губернии, недалеко от Чугуева. Происходит из старинного казацкого рода Репа.

Архип Куинджи — живописец-пейзажист греческого происхождения. Родился в 1841 году в Карасевке, которая сегодня является частью Мариуполя.

Напомним, в 2016 году из оккупированного Крыма в Москву вывезли 38 картин Айвазовского. При этом Гаагская конвенция, ратифицированная и Украиной, и Россией, запрещает вывоз и эксплуатацию культурных объектов на оккупированных территориях и обязывает вернуть ценности, если они были оттуда вывезены.

В 2019 году Фокус писал о том, что 175-летие со дня рождения художника Ильи Репина в Украине отмечалось на общегосударственном уровне.