Більше не "росіяни": Метрополітен-музей у США визнав Рєпіна, Куїнджі та Айвазовського українцями

Установа змінила підписи до картин художників, виставлених у галереї. В описі роботи Куїнджі "Червоний захід" вказано, що музей у Маріуполі, який носить його ім'я, був знищений російським авіаударом.

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Нью-йоркський Музей мистецтва Метрополітен у США визнав Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського та Іллю Рєпіна українськими художниками. Про це свідчать підписи до картин на сайті установи.

Наприклад, у підписі до портрета російського письменника Всеволода Гаршина, який зберігається у галереї, наразі зазначено, що це робота українця Іллі Рєпіна. Аналогічні підписи з'явилися під портретом хлопчика, картиною "Пастух з отарою овець" та іншими роботами художника.

[ + – ] Інформація про портрет Гаршина на сайті музею

Під картиною Івана Айвазовського "Корабель при місячному світлі" також зазначено, що автор є українцем.

[ + – ] Підпис до картини Айвазовського "Корабель при місячному світлі"

На сайті галереї повідомляється, що Художній музей ім. Куїнджі в Маріуполі було знищено внаслідок авіаудару ЗС РФ у березні 2022 року. Така інформація з'явилася під картиною художника "Червоний захід".

[ + – ] Інформація про картину "Червоний захід" на сайті Метрополітену

Іван Айвазовський (Ованес Айвазян) — художник-мариніст і баталіст вірменського походження. Народився у Феодосії у 1817 році — після того, як Кримський півострів став частиною Російської імперії.

Ілля Рєпін народився у 1844 році в Харківській губернії, неподалік Чугуєва. Походить зі старовинного козацького роду Ріпа.

Архип Куїнджі — живописець-пейзажист грецького походження. Народився у 1841 році в Карасівці, яка сьогодні є частиною Маріуполя.

Нагадаємо, в 2016 році з окупованого Криму в Москву вивезли 38 картин Айвазовського. При цьому Гаазька конвенція, ратифікована і Україною, і Росією, забороняє вивезення та експлуатацію культурних об'єктів на окупованих територіях та зобов'язує повернути цінності, якщо їх звідти вивезли.

У 2019 році Фокус писав про те, що 175-річчя від дня народження художника Іллі Рєпіна в Україні відзначалося на загальнодержавному рівні.