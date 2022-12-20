В оккупированном Крыму россияне почти уничтожили древний пригород Херсонеса, — НАН Украины

Захватчики организовали так называемые "раскопки" на территории в 25 тысяч квадратных метров, в результате исторический памятник практически уничтожен. Собранную ранее коллекцию оккупанты готовятся вывезти в РФ.

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Российские оккупанты организовали так называемые "раскопки" на территории древнего пригорода Херсонеса Таврического, в результате чего исторический памятник оказался практически уничтожен. Об этом в интервью агентству "Укринформ" рассказала старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины Эвелина Кравченко.

По ее словам, "раскопки" затронули территорию в 25 тысяч квадратных метров. Речь, в частности, идет о некрополе с раннехристианскими захоронениями.

"Воинские части, которые размещались на территории пригорода Херсонеса, Россия передала фонду "Новая история". Это фонд РПЦ, возглавляемый российским митрополитом Тихоном, так называемым духовником Путина. И последний фактически сейчас руководит Херсонесом через своего ставленника — директора заповедника Елены Морозовой", — рассказывает Кравченко.

Однако организованные "раскопки" превратились в уничтожение исторического наследия. Как говорит археолог, сначала там работали экскаваторы, однако такому подходу даже местные возмутились. Тогда технику заменили на сотню людей, которые расчищали территорию.

"Очевидно, археологические памятники не интересовали россиян, работы проведены таким образом, что информация о древнем прошлом утрачена навсегда. Россияне фактически уничтожили древний пригород Херсонеса", — говорит Кравченко.

"Эвакуация" экспонатов из Крыма

Кравченко также рассказала, что еще год назад россияне начали подготовку к "эвакуации" коллекций четырех музеев Севастополя — собственно, заповедника "Херсонес Таврический", а также Севастопольского художественного музея им. Крошицкого, объединенного музея панорамы и диорамы и музея военно-морского флота.

В течение месяцев захватчики пытались найти деньги под это и, в итоге, им это удалось. По информации Кравченко, экспонаты в Херсонесе уже запакованы. Она отмечает, что речь идет о всей научной коллекции заповедника.

"Это весь спектр археологических находок: надгробия, мраморные стелы, древние надписи, античная посуда, ювелирные, религиозные предметы, монеты и т.д. Ведь археологи, в том числе моя экспедиция, передавали в Херсонес все, что находили на территории Севастополя", — объясняет украинский ученый.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал операцию по отвоеванию Крыма. Украинский президент отметил важность готовности граждан к деоккупации полуострова военным путем, поскольку российские оккупанты его просто так не вернут.