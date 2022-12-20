В окупованому Криму росіяни майже знищили стародавнє передмістя Херсонеса, — НАН України

Загарбники організували так звані "розкопки" на території 25 тисяч квадратних метрів, унаслідок чого історична пам'ятка практично знищена. Зібрану раніше колекцію окупанти готуються вивезти в РФ.

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Російські окупанти організували так звані "розкопки" на території стародавнього передмістя Херсонеса Таврійського, внаслідок чого історична пам'ятка виявилася практично знищеною. Про це в інтерв'ю агенції "Укрінформ" розповіла старша наукова співробітниця Інституту археології Національної академії наук України Евеліна Кравченко.

За її словами, "розкопки" торкнулися території 25 тисяч квадратних метрів. Йдеться, зокрема, про некрополь з ранньохристиянськими похованнями.

"Військові частини, які розміщувалися на території передмістя Херсонеса, Росія передала фонду "Нова історія". Це фонд РПЦ, очолюваний російським митрополитом Тихоном, так званим духовником Путіна. Й останній фактично зараз керує Херсонесом через свого ставленика — директора заповідника Олени Морозової", — розповідає Кравченко.

Проте організовані "розкопки" перетворилися на знищення історичної спадщини. Як каже археологиня, спершу там працювали екскаватори, проте такому підходу навіть місцеві обурилися. Тоді техніку замінили на сотню людей, котрі розчищали територію.

"Очевидно, археологічні пам'ятки не цікавили росіян, роботи проведені так, що інформацію про давнє минуле втрачено назавжди. Росіяни фактично знищили стародавнє передмістя Херсонеса", — каже Кравченко.

"Евакуація" експонатів із Криму

Кравченко також розповіла, що ще рік тому росіяни розпочали підготовку до "евакуації" колекцій чотирьох музеїв Севастополя — власне заповідника "Херсонес Таврійський", а також Севастопольського художнього музею ім. Крошицького, об'єднаного музею панорами та діорами та музею військово-морського флоту.

Протягом місяців загарбники намагалися знайти гроші під це і, зрештою, їм це вдалося. За інформацією Кравченко, експонати у Херсонесі вже запаковані. Вона зазначає, що йдеться про всю наукову колекцію заповідника.

"Це весь спектр археологічних знахідок: надгробки, мармурові стели, стародавні написи, античний посуд, ювелірні, релігійні предмети, монети тощо. Адже археологи, зокрема моя експедиція, передавали в Херсонес усе, що знаходили на території Севастополя", – пояснює українська вчена.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував операцію з відвоювання Криму. Український президент наголосив на важливості готовності громадян до деокупації півострова військовим шляхом, оскільки російські окупанти його просто так не повернуть.