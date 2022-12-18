"Українці готові": Зеленський анонсував операцію з відвоювання Криму (відео)

Український президент наголосив на важливості готовності громадян до деокупації Криму військовим шляхом, оскільки російські окупанти його просто так не повернуть.

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Операція ЗСУ зі звільнення Криму ще не розпочалася, проте готовність та бажання звільнити від російської окупації вже зародилася у свідомості українських громадян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 info.

"Сама операція ще не розпочалася. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалося в головах людей і це дуже важливо. У нашому внутрішньому бажанні, у єдності ставлення до цього", — сказав Зеленський.

Український лідер переконаний, що важливо не лише на словах говорити, що Крим — це Україна, а бути готовим до того, щоб повернути його військовим шляхом, оскільки російські окупанти просто так не підуть із нього.

"Треба бути готовими та йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання та готовності. Я вважаю, що початок є", — зазначив глава держави.

[ + – ] Володимир Зеленський про деокупацію Криму (дивитися з 26:50)

Зеленський також відповів на запитання про те, чи поїде на море після звільнення півострова.

"Я люблю Крим. І тому я із задоволенням приїду до нашого українського окупованого Криму на море", — сказав президент, і додав, що було б непогано приїхати туди влітку 2023 року.

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Виведення російських військ з України. Чого боїться Путін

Нагадаємо, у Білому домі заявили про те, що Україна має військовий потенціал для повернення Криму. Водночас, офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил на Крим підштовхне РФ до застосування ядерної зброї.

Секретар РНБО Олексій Данілов 17 грудня заявив, що окопи в Криму не допоможуть російським окупантам, тож Україна скоро поверне півострів. Яким саме способом буде звільнено Крим, вирішить військово-політичне керівництво України.