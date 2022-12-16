Україна має потенціал для повернення Криму, але США побоюються відповіді Путіна, — ЗМІ

За даними журналістів, офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил, що загрожує Криму, підштовхне РФ до застосування ядерної зброї.

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Співробітник адміністрації президента США Джо Байдена нещодавно заявив представникам Конгресу, що Україна має військовий потенціал для повернення Криму. Про це повідомляє NBC News.

Однак деякі офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил, який загрожуватиме Криму, підштовхне РФ до застосування ядерної зброї.

Наприкінці листопада під час брифінгу, присвяченого Україні, деякі члени Конгресу обговорювали причини, через які Києву, як і раніше, буде потрібна американська військова допомога. Тоді представник Байдена на запитання про те, чи українські військові спробують повернути Крим, відповів, що Україна тепер має можливості для повернення Криму.

При цьому офіційний представник США зазначив, що повернення Криму не входить до найближчих планів українського керівництва, і що військовий наступ України не можна вважати неминучим. Водночас він визнав, що Україна проявляла стійкість упродовж усієї війни.

Представники адміністрації США вважають, що три нещодавні удари безпілотників по російських військових базах були завдані українськими військами. Але уточнюється, що все ще не зрозуміло, чи діяли військові за прямою вказівкою уряду Зеленського.

З лютого минулого року думка країн Заходу про українські Збройні сили змінилася. Насамперед американські та європейські офіційні особи турбувалися про те, що російські війська та танки знищать ЗСУ за лічені дні чи тижні. Високопоставлені представники уряду та Міноборони США зазначили, що ЗСУ проявляли винахідливість та мужність у боротьбі з переважальними силами супротивника, за чисельністю особового складу та кількістю бойової техніки. Українська армія швидко додала до свого арсеналу системи озброєнь, надані країнами НАТО.

Нагадаємо, що на початку масштабної війни Путін доручив Кадирову вбивство Зеленського та захоплення урядових кварталів у Києві.

Раніше Фокус повідомляв, що на переговори між РФ та Україною не варто чекати ще кілька років, про це пише видання Politico.