У Украины есть потенциал для возвращения Крыма, но США опасаются ответа Путина, — СМИ

По данным журналистов, официальные лица из американского правительства опасаются, что любое масштабное наступление украинских сил, угрожающее Крыму, подтолкнет РФ к применению ядерного оружия.

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Сотрудник администрации президента США Джо Байдена недавно заявил представителям Конгресса, что у Украины есть военный потенциал для возвращения Крыма. Об этом сообщает NBC News.

Однако некоторые официальные лица из американского правительства опасаются, что любое масштабное наступление украинских сил, которое будет угрожать Крыму, подтолкнет РФ к применению ядерного оружия.

В конце ноября во время брифинга, посвященного Украине, некоторые члены Конгресса обсуждали причины, по которым Киеву по-прежнему будет нужна американская военная помощь. Тогда представитель Байдена на вопрос о том, попытаются ли украинские военные вернуть Крым, ответил, что Украины теперь обладает возможностями для возвращения Крыма.

При этом официальный представитель США отметил, что возвращение Крыма не входит в ближайшие планы украинского руководства, и что военное наступление Украины нельзя считается неизбежным. Вместе с тем, он признал, что Украина проявляла стойкость на протяжении всей войны.

Представители администрации США считают, что три недавних удара беспилотников по российским военным базам были нанесены украинскими войсками. Но уточняется, что все еще не ясно, действовали ли военные по прямому указанию правительства Зеленского.

С февраля прошлого года мнение стран Запада об украинских Вооруженных силах изменилось. Прежде американские и европейские официальные лица беспокоились о том, что российские войска и танки уничтожат ВСУ за считанные дни или недели. Высокопоставленные представители правительства и Минобороны США отметили, что ВСУ проявляли изобретательность и мужество в борьбе с превосходящими силами противника, по численности личного состава и количеству боевой техники. Украинская армия быстро включила в свой арсенал системы вооружений, предоставленные странами НАТО.

Напомним, что в начале масштабной войны Путин поручил Кадырову убийство Зеленского и захват правительственных кварталов в Киеве.

Ранее Фокус сообщал, что переговоров между РФ и Украиной не стоит ждать еще несколько лет, об этом пишет издание Politico.