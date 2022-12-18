"Украинцы готовы": Зеленский анонсировал операцию по отвоеванию Крыма (видео)

Украинский президент отметил важность готовности граждан к деоккупации Крыма военным путем, поскольку российские оккупанты его просто так не вернут.

Related video

Операция ВСУ по освобождению Крыма еще не началась, однако готовность и желание освободить от российской оккупации уже зародилась в сознании украинских граждан. Об этом 16 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу TF1 info.

"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому", — сказал Зеленский.

Украинский лидер убежден, что важно не только на словах говорить что Крым — это Украина, а быть готовым к тому, чтобы вернуть его военным путем, так как российские оккупанты просто так не уйдут с него.

"Надо быть готовыми и идти. Никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества: с желания и готовности. Я считаю, что начало есть", — отметил глава государства.

[ + – ] Владимир Зеленский о деоккупации Крыма (смотреть с 26:50)

Зеленский также ответил на вопрос о том, поедет ли на он море после освобождения полуострова.

"Я люблю Крым. И поэтому я с удовольствием приеду в наш украинский деоккупированный Крым на море", — сказал президент, и добавил, что было бы неплохо приехать туда летом 2023 года.

Важно

Вывод российских войск из Украины. Чего боится Путин

Напомним, в Белом доме заявили о том, что Украина обладает военным потенциалом для возвращения Крыма. В то же время официальные лица из американского правительства опасаются, что любое масштабное наступление украинских сил на Крым подтолкнет РФ к применению ядерного оружия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 17 декабря заявил, что окопы в Крыму не помогут российским оккупантам, поэтому Украина скоро вернет полуостров. Каким именно способом будет освобожден Крым, решит военно-политическое руководство Украины.