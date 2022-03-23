В Мариуполе войска РФ уничтожили музей Куинджи, где хранились работы известных художников

Во время вражеской бомбардировки в учреждении оставались оригиналы картин Айвазовского, Яблонской и других мастеров.

Здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе было уничтожено в ходе обстрела со стороны российских войск. Об этом в комментарии изданию "Локальные истории" сообщил председатель Национального союза художников Украины Константин Чернявский.

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По словам главы организации, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было — там оставались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова. В то же время в музее хранились оригиналы работ других украинских художников — Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба на данный момент неизвестна.

Издание напомнило, что музей был открыт в 2010 году в "усадьбе Гиацинтова" на улице Георгиевской— здании в стиле модерн, которое было построено в 1902 году. Этот дом принадлежал мариупольскому меценату, основателю местного училища Василию Гиацинтову.

Музей занимал 300 квадратных метров на двух этажах музея, а экспозиция насчитывала около 2 тысяч экспонатов, включая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры. В половине залов музея были представлены фотографии Куинджи, его личные вещи, а также купель, в которой крестили уроженца Мариуполя.

Тем временем в сети появились кадры последствий бомбардировок Мариуполя российскими войсками в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 22 марта стало известно, что Мариуполь покинули последние журналисты, которые работали в городе с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Также мы писали о том, что глава Министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас намерен приехать в Мариуполь с гуманитарной миссией.