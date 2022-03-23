У Маріуполі війська РФ знищили музей Куїнджі, де зберігалися роботи відомих художників

Під час ворожого бомбардування в установі залишалися оригінали картин Айвазовського, Яблонської та інших майстрів.

Будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі в Маріуполі було знищено під час обстрілу з боку російських військ. Про це в коментарі виданню "Локальні історії" повідомив голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський.

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За словами голови організації, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було — там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників — Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса й інших. Їхня доля наразі невідома.

Видання нагадало, що музей було відкрито у 2010 році в "садибі Гіацинтова" на вулиці Георгіївській — будівлі в стилі модерн, яка була побудована в 1902 році. Цей будинок належав маріупольському меценату, засновнику місцевого училища Василю Гіацинтову.

Музей займав 300 квадратних метрів на двох поверхах музею, а експозиція налічувала приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури. У половині залів музею були представлені фото Куїнджі, його особисті речі, а також купіль, де хрестили уродженця Маріуполя.

Тим часом, у мережі з'явилися кадри наслідків бомбардувань Маріуполя російськими військами під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що Маріуполь залишили останні журналісти, які працювали в місті з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Також ми писали про те, що глава Міністерства закордонних справ Греції Нікос Дендіас має намір приїхати до Маріуполя з гуманітарною місією.