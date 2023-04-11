У Маріуполі росіяни демонтували пам'ятник художнику Архипу Куїнджі (відео)

Відомо, що пам'ятник був розташований на Грецькій площі. Дії окупантів у міськраді Маріуполя вже назвали знищенням культурного фонду міста.

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Пам’ятник художнику Архипу Куїнджі, чиї картини зберігаються в багатьох провідних музеях різних країн світу, зокрема у Метрополітен в Нью-Йорку, російські окупанти демонтували. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Монумент був розташований на Грецькій площі. Представники російської влади вирішили його знести. Українська влада назвала такі дії нищенням культурного фонду міста.

Що відомо про знесений у Маріуполі пам'ятник Куїнджі?

Скульптор Василь Полонік є автором монумента. Він зобразив молодого Куїнджі. Його встановили на перетині бульвару Шевченка та проспекту Металургів у 1984 році. У 1991 році згодом пам'ятник вирішили перемістили на Грецьку площу, де й він простояв до цього часу.

На території міста, як повідомляли у міськраді, відкрили художній музей імені Архипа Куїнджі у 2010 році. Заклад російські загарбники знищили наприкінці березня 2022 року під час атаки на місто. Майже 2 тисяч експонатів з установи окупанти вкрали. У приміщеннях зберігалися не тільки картини Архипа Куїнджи, але й роботи Миколи Глущенка та Тетяни Яблонської та інших.

Хто такий Архіп Куїнджі?

Архип Куїнджі – український живописець-пейзажист грецького походження. Його праця відома у всьому світі. У Маріуполі він народився у 1841 році. Серед найбільш відомих картин – Червоний захід, Українська ніч, Місячна ніч на Дніпрі, Березовий гай. Ці роботи зберігаються в відомих у всьому світі музеях, зокрема, й у приміщеннях Нью-Йоркського Метрополітену. У лютому цей американський заклад змінив інформацію стосовно картини, визнавши його українським митцем.

Нагадаємо, у лютому Метрополітен-музей у США визнав Іллю Рєпіна, Куїнджі та Івана Айвазовського українцями. Установа змінила підписи до картин художників, виставлених у галереї.

Наприкінці березня у Маріуполі війська РФ знищили музей Куїнджі, де зберігалися роботи відомих художників. Під час ворожого бомбардування в установі залишалися оригінали картин Айвазовського, Яблонської та інших майстрів.

Наприкінці грудня 2022 року Фокус з посиланням на НАН України повідомив, що в окупованому Криму росіяни майже повністю знищили стародавнє передмістя Херсонеса. Загарбники організували так звані "розкопки" на території у 25 тисяч квадратних метрів. Внаслідок цих дій історична пам'ятка практично знищена. Зібрану раніше колекцію окупанти готуються вивезти на територію Російської Федерації.