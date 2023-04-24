"Це дуже швидко": Андрющенко розповів про репресії РФ над українцями у Маріуполі (відео)

Окупанти у Маріуполі за українську позицію переслідують людей та оголошують тюремні вироки.

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Патріотично налаштовані маріупольці, які протистоять окупаційному російському режиму у місті, можуть дуже швидко отримати по 15 років від місцевих так званих правоохоронців. Про це 24 квітня повідомив "24 Каналу" Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.

Він зазначив, що велика кількість містян відверто протистоїть місцевій окупаційній владі. Місцеві мешканці без страху розповідають, що чекають на звільнення міста українськими захисниками.

З його слів, позиція українців дратує окупаційну владу. Загарбники передбачили 15 років в'язниці за такі "порушення".

"В окупантів це дуже швидко. Днів п'ять й будуть мати вирок на руках", – пояснив Андрющенко.

Радник міського голови додав, що у місті не існує цивілізованих умов для людей. З його слів, Маріуполь ще ніколи не був таким брудним. Окупаційна влада не дбає про великий населений пункт на березі Азовського моря. Петро Андрющенко додав, що люди бачать, що Росія тільки здатна продукувати брехню та несе за собою руїни, тож довіри вона зовсім ніякої не викликає.

"І в людей відчуття, що втрачати нічого. Усі чекають, коли повернеться Україна", – переконаний він.

Нагадаємо, Петро Андрющенко 11 квітня повідомив, що білоруських в'язнів представники окупаційного режиму РФ привезуть на будівництво в Маріуполь. На яких умовах вони працюватимуть, наразі не зрозуміло. Російські будівельники після завершення робіт залишаться жити на території міста.

Також 11 квітня у Маріуполі росіяни вирішили демонтувати пам'ятник українському художнику Архипу Куїнджі. Монумент був розташований на Грецькій площі. Представники російської влади вирішили його знести. Українська влада назвала такі дії нищенням культурного фонду міста.