Беларуских заключенных привезут на стройку в Мариуполь, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, на каких условиях они будут работать — пока не ясно. Российские же строители после завершения работ останутся жить в неподконтрольном Мариуполе.

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Во временно оккупированный Мариуполь для строительных работ завезут заключенных из Беларуси. Об этом сегодня, 11 апреля сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя", – сказал он.

Как все это будет происходить и на каких условиях чиновник не уточнил. Однако, говоря о российских строителях, которых массово засылают в оккупированный город, то они так и останутся жить в Мариуполе.

Андрющенко говорит, что россияне даже не скрывают, что готовят жилье для себя. В Москве под это строительство уже разыграно 40 тендеров. Их выиграли фирмы, связанные с Кремлем.

"Они не планируют никуда уезжать, они планируют строить жилые дома, кварталы и не скрывают, что они строят это самое для себя – под программу ипотеки, которая запущена в России с февраля этого года – под два процента", – сказал Андрющенко.

Чиновник уверен, что эта тенденция будет расти.

Напомним, российские СМИ 19 марта сообщили, что Путин якобы прибыл в Мариуполь.

10 апреля стало известно, что российские оккупанты выселяют целое село Мариупольского района, чтобы разместиться там самим и обустроить позиции.

27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль представителя военного руководства РФ.