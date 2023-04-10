Россияне выселяют целое село под Мариуполем для размещения своих позиций, — советник мэра (фото)

По словам Петра Андрющенко, в населенном пункте, который облюбовали захватчики, в настоящее время в основном живут семьи, сбежавшие сюда после разрушения Мариуполя.

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Российские оккупанты выселяют целое село Мариупольского района, чтобы разместиться там самим и обустроить позиции. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, населенный пункт расположен в лесу, что позволяет оккупантам прятаться от ВСУ.

"Рядом с поселком Никольское просто посреди леса расположено село Лесное. Очень удобно для размещения военных. Во-первых, посреди лесаможно находиться как можно дальше от лишних глаз. Во-вторых, рядом с основным местом расположения оккупантов в самом Никольском. Поэтому при содействии местной коллаборантки Муха Наталии оккупанты начали выселение жителей, буквально на улицы с "национализацией" домов, — сообщил Андрющенко.

Он добавил, что для выселения людей оккупанты придумали повод, что у них отсутствует подтверждение права собственности и документы, подтверждающие личность. По его словам, домовые книги сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе.

"Осталось 7 семей, из давно живущих, и там в основном пенсионеры, есть несколько семей, которые переехали туда из Мариуполя", — сказал советник мэра.

3 апреля Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе кафиры готовятся к приходу ВСУ и укрепляют позиции. По словам советника мэра, сотрудники военной комендатуры и офицеры гарнизона окупантов одновременно ищут в аренду жилье. Завезенные россияне в это время сажают огороды.

27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль представителя военного руководства РФ. По данным прессслужбы горсовета, за взрыв ответственны местные силы сопротивления.