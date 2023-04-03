"Готовятся к обороне и ожесточенным боям": россияне укрепляются в Мариуполе, — советник мэра

Петр Андрющенко сообщил, что в городе сейчас происходит максимальная милитаризация, при этом оккупанты подыскивают жилье в аренду и разбивают огороды, в надежде остаться в Мариуполе навсегда.

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Российские войска продолжают укрепляться во временном оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Не стоит погружаться в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят. Максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого херсонского сценария здесь не планируют. Надеюсь, пока", — написал Андрющенко.

По словам советника мэра, сотрудники военной комендатуры и офицеры гарнизона оккупантов вместе с тем ищут в аренду жилье, а завезенные россияне разбивают огороды, веря, что они останутся там навсегда.

"Поэтому нас ждет новая битва за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками оккупантов", — резюмировал Андрющенко.

Напомним, 30 марта мэр оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что полностью восстановить город от последствий полномасштабной войны с Россией можно за 20 лет. Сейчас разрушено 50% города.

Ранее, 23 марта, стало известно о возобновлении работы порта в Мариуполе, туда уже привезли из России грузы "двойного назначения".

Также напомним, 20 марта в Главном управлении разведки Минобороны Украины намекнули, что Мариуполь мог посещать двойник президента РФ Владимира Путина. У сотрудников разведки не было данных о том, что глава Кремля действительно присутствовал в городе лично.