Уже зашли первые суда: оккупанты возобновили работу порта в Мариуполе

По словам советника мэра Петра Андрющенко, в районе стратегического объекта были замечены контейнеры, которые доставил корабль из российского Ростова.

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Во временно оккупированном Мариуполе снова начал работать порт под руководством российских "властей" и туда уже зашли первые суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в четверг, 23 марта.

В оккупированный порт захваченного города накануне зашли первые корабли с грузом из Российской Федерации, что свидетельствует о том, что морской порт снова функционирует под руководством местных "властей".

"Очередная поставка грузов "двойного назначения" в порт Мариуполя прошла. Де-факто работа порта возобновлена. Первые суда прошли. Снова завозят контейнеры. Снова только с участием россиян. Теперь порт теоретически может принять суда до 20 тысяч тонн. Если поедут военные грузы – это в разы быстрее и дешевле, чем на грузовиках", – написал Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Далее советник мэра отметил, что корабль, который был зафиксирован на выходе в Мариуполе носит название "Калевала" и относится он к классу "несамоходная плавучая казарма". Внутри может поместиться до 400 человек и еще экипаж в 40 человек. Притянули его в Мариуполь из российского Ростова-на-Дону, но дата остается неизвестной.

Напомним, 20 марта в ГУР намекнули, что Мариуполь мог посещать двойник президента РФ Владимира Путина. У сотрудников разведки не было данных о том, что глава Кремля действительно присутствовал в городе лично.

2 марта появилось сообщение, что ВС РФ минируют оккупированный Мариуполь. По словам советник городского главы Мариуполя, оккупанты начали тщательнее проводить проверку документов и телефонов у населения. Российские военные принялись также ускоренными темпами минировать подступы к мостам.