Вже зайшли перші судна: окупанти відновили роботу порту в Маріуполі

За словами радника мера Петра Андрющенка, у районі стратегічного об'єкта було помічено контейнери, які доставив корабель з російського Ростова.

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У тимчасово окупованому Маріуполі знову почав працювати порт під керівництвом російської "влади" і туди вже зайшли перші судна. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у четвер, 23 березня.

В окупований порт захопленого міста напередодні зайшли перші кораблі з вантажем із Російської Федерації, що свідчить про те, що морський порт знову функціонує під керівництвом місцевої "влади".

"Чергова поставка вантажів "подвійного призначення" в порт Маріуполя пройшла. Де-факто роботу порту відновлено. Перші судна пройшли. Знову завозять контейнери. Знову тільки за участю росіян. Тепер порт теоретично може прийняти судна до 20 тисяч тонн. Якщо поїдуть військові вантажі — це в рази швидше і дешевше, ніж на вантажівках", — написав Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі..

Далі радник мера зазначив, що корабель, який був зафіксований на виході в Маріуполі зветься "Калевала" і належить він до класу "несамохідна плавуча казарма". Усередині може поміститися до 400 осіб та ще екіпаж у 40 осіб. Притягли його до Маріуполя з російського Ростова-на-Дону, але дата залишається невідомою.

Нагадаємо, 20 березня у ГУР натякнули, що Маріуполь міг відвідувати двійник президента РФ Володимира Путіна. Співробітники розвідки не мали даних про те, що глава Кремля дійсно був присутнім у місті особисто.

2 березня з'явилося повідомлення, що ЗС РФ мінують окупований Маріуполь. За словами радника міського голови Маріуполя, окупанти почали ретельніше проводити перевірку документів й телефонів у населення. Російські військові взялися також прискореними темпами мінувати підступи до мостів.