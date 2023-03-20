Просто похож: в ГУР намекнули, что Мариуполь мог посещать двойник Путина (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у разведки нет доказательств присутствия в городе лично Путина. Также военный усомнился в том, жив ли сам российский президент.

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Украинская разведка не располагает доказательствами того, что временно оккупированный Мариуполь посетил именно президент РФ Владимир Путин. Об этом сегодня, 20 марта, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он заявил, что речь идет о мужчине, похожем на Путина, а жив ли сам российский гарант — вообще неизвестно.

"У нас нет никаких доказательств тому, что этот человек (в Мариуполе, – ред.) был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас ведутся дискуссии в разных экспертных средах, жив ли в принципе сам Путин. Но если жив, то мы видим обычно встречи Владимира Путина за длинным столом на расстоянии от живых людей, у него дрожит одна рука и многие другие уже характерные признаки, которые хорошо характеризуют Путина", – сказал представитель ГУР.

Комментарий Юсова по Мариуполю с 5.20

В ГУР считают новость о визите режиссурой пропаганды.

Как писал Фокус, Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете ночью 19 марта. Он проехался улицами города и посетил несколько объектов, в том числе филармонию. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, рассказавший о ходе восстановительных работ.

Позже президент РФ поехал в микрорайон "Невский" Мариуполя и заглянул в одну из новых квартир. Известно, что во время военных действий российская армия уничтожила в Мариуполе свыше 1350 домов, то есть около 90%.

Анализируя видео снятое во время поездки российского президента Владимира Путина в Мариуполь, советник главы МВД Антон Геращенко заметил необычные особенности во внешнем облике главы Кремля, который, по утверждениям российских СМИ, съездил в Мариуполь и встретился с местными жителями. Советник главы МВД Антон Геращенко для наглядности опубликовал несколько снимков, на которых заметны отличия во внешности главы Кремля.

Ранее Фокус писал, что 18 марта Путин посетил Крым. Тем временем Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. В Кремле уже отреагировали на это решение, заявив, что оно не "имеет никакого значения".