"Готуються до оборони та запеклих боїв": росіяни укріплюються в Маріуполі, — радник мера

Петро Андрющенко повідомив, що в місті зараз відбувається максимальна мілітаризація, при цьому окупанти підшукують житло в оренду та розбивають городи, сподіваючись залишитися в Маріуполі назавжди.

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Російські війська продовжують укріплюватись у тимчасовому окупованому Маріуполі Донецької області. Про це у понеділок, 3 квітня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Не варто занурюватися в самообман і вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів у Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно і по-ідіотськи, але готують. Максимальна мілітаризація міста прямо вказує, що ніякого херсонського сценарію тут не планують. Сподіваюсь, поки", — написав Андрющенко.

За словами радника мера, співробітники військової комендатури й офіцери гарнізону окупантів водночас шукають в оренду житло, а завезені росіяни розбивають городи, вірячи, що вони залишаться там назавжди.

"Тому на нас чекає нова битва за Маріуполь. Однозначно. Але не знецінюйте важку роботу наших Героїв вигаданими "паніками окупантів", — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, 30 березня мер окупованого Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що повністю поновити місто від наслідків повномасштабної війни з Росією можна за 20 років. Наразі зруйновано 50% міста.

Раніше, 23 березня, стало відомо про відновлення роботи порту в Маріуполі, туди вже привезли з Росії вантажі "подвійного призначення".

Також нагадаємо, 20 березня у Головному управлінні розвідки Міноборони України натякнули, що Маріуполь міг відвідувати двійник президента РФ Володимира Путіна. Співробітники розвідки не мали даних про те, що глава Кремля дійсно був присутнім у місті особисто.