"Зруйновано 50% міста": відновлення Маріуполя займе 20 років, — мер (відео)

Відбудова нового європейського міста, яке надихатиме Україну, коштуватиме 14,5 млрд доларів. Повномасштабна агресія Росії зруйнувала 50% населеного пункту, наголосив градоначальник Вадим Бойченко.

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Повне відновлення Маріуполя Донецької області від наслідків повномасштабної війни з Росією можливе за 20 років. Такі підрахунки навів 30 березня мер міста Вадим Бойченко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Два місяці повноцінної такої агресії Росії, яка зруйнувала 50% міста, займуть 20 років відновлення. Якщо говоримо про відновлення критичної інфраструктури, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер та напрямків — це 14 млрд гривень", — зазначив градоначальник.

Влада українського міста активно готує плани щодо відновлення міста після його деокупації від ЗС РФ.

Вадим Бойченко говорить про відновлення Маріуполя на початку 9-ї хвилини

Вже з вересня 2022 року регіональна команда та муніципалітет Маріуполя працюють над питанням, що треба робити у перші 3 місяці, півроку, рік та 18 місяців для стабілізації ситуації, заявив градоначальник.

Бойченко впевнений, що насамперед треба звернути увагу на роботу комунального сектору, сфер освіти, медицини та всіх функціональних напрямків. План міської влади, як сказав мер, передбачає безпечне та комфортне відновлення водо-, електро-, теплопостачання, транспорту, шкіл та лікарень.

Збройні сили України, за прогнозами Бойченка, звільнять Маріуполь до кінця літа і восени можна вже вертатись до українського міста.

"Коли ми говоримо про повноцінне відродження міста, від 5 до 20 років, які ми витратимо на формування нового сильного європейського міста, яке надихатиме всю Україну, це 14,5 млрд доларів", — сказав міський голова.

Міський бюджет вже акумулював певну суму за підтримки Кабінету Міністрів України, додав урядовець.

Фінансувати повоєнне відновлення України й саме міста Маріуполь треба за рахунок арешту російських рахунків у світових банках, сказав він.

Нагадаємо, що розвідспільнота InformNapalm нещодавно показала сімейні фото пілотів 960-го гвардійського штурмового авіаполку армії РФ. Загарбники бомбардували Маріуполь, накази віддавав особисто командир полку, полковник Сергій Атрощенко.

Фокус 23 березня писав про відновлення роботи порту в Маріуполі, туди вже привезли з Росії вантажі "подвійного призначення".