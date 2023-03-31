"Разрушено 50% города": восстановление Мариуполя займет 20 лет, — мэр (видео)

Отстраивание нового европейского города, который будет вдохновлять Украину, обойдется в 14,5 млрд долларов. Полномасштабная агрессия России разрушила 50% населенного пункта, отметил градоначальник Вадим Бойченко.

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Полностью восстановить Мариуполь Донецкой области от последствий полномасштабной войны с Россией можно за 20 лет. Такие подсчеты привел 30 марта мэр города Вадим Бойченко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Два месяца полноценной такой агрессии России, которые разрушили 50% города, займут 20 лет восстановления. Если говорим о восстановлении критической инфраструктуры, стабилизации ситуации, восстановлении всех коммунальных сфер и направлений — это 14 млрд гривен", — отметил градоначальник.

Власти украинского города активно готовят планы по восстановлению города после его деоккупации от ВС РФ.

Вадим Бойченко говорит о восстановлении Мариуполя в начале 9-й минуты

Уже с сентября 2022 года региональная команда и муниципалитет Мариуполя работают над вопросом, что надо делать в первые 3 месяца, полгода, год и 18 месяцев в Мариуполе для стабилизации ситуации, заявил градоначальник.

Бойченко уверен, что в первую очередь надо обратить внимание на работу коммунального сектора, сфер образования, медицины и всех функциональных направлений. План городских властей, как сказал мэр, предполагает безопасное и комфортное восстановление водо-, электро-, теплоснабжения, транспорта, школ и больниц.

Вооруженные силы Украины, по прогнозам Бойченко, освободят Мариуполь к концу лета, и осенью можно будет вернуться в украинский город.

"Когда мы говорим о полноценном возрождении города, от 5 до 20 лет, которые мы потратим на формирование нового сильного европейского города, который будет вдохновлять всю Украину, это 14,5 млрд долларов", — сказал городской голова.

Городской бюджет уже аккумулировал определенную сумму при поддержке Кабинета Министров Украины, добавил чиновник.

Финансировать послевоенное восстановление Украины и конкретно города Мариуполь надо за счет ареста российских счетов в мировых банках, заключил он.

Напомним, что разведсообщество InformNapalm недавно показало семейные фото пилотов 960-го гвардейского штурмового авиаполка армии РФ. Захватчики бомбили Мариуполь, приказы отдавал лично командир полка, полковник Сергей Атрощенко.

Фокус 23 марта писал о возобновлении работы порта в Мариуполе, туда уже привезли из России грузы "двойного назначения".