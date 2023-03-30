Любят жен и корпоративы: появились семейные фото пилотов ВС РФ, бомбивших Мариуполь

Разведсообществу InformNapalm удалось найти кадры новогоднего корпоратива военных преступников. Вместе с супругой на празднике был и командир авиаполка РФ Сергей Атрощенко, отдававший приказы бомбить Драмтеатр и роддом в украинском городе.

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Члены разведывательного сообщества InformNapalm нашли семейные фотографии офицеров 960-го гвардейского штурмового авиаполка армии России, в том числе его командира, полковника Сергея Атрощенко. Снимки опубликованы в Telegram-канале сообщества 29 марта.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 28 марта сообщил, что именно 41-летний Атрощенко приказывал оккупантам сбрасывать бомбы на Драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе.

Атрощенко родился в Житомирской области, сейчас он живет в квартире в элитном доме в российском Приморско-Ахтарске.

Как утверждают в InformNapalm, российские пилоты позируют на фото с женами в момент празднования новогоднего корпоратива.

"Фото с новогоднего корпоратива военного преступника РФ, полковника Атрощенко и его коллег офицеров. Их удалось достать благодаря переписке с фотографом, которая предоставляла Атрощенко услуги съемок корпоратива", – указали специалисты.

Военный преступние Сергей Атрощенко: что еще выяснили о российском командире?

В InformNapalm выяснили, что Атрощенко арендует квартиру в элитном доме в 350 метрах от набережной в Приморско-Ахтарске Краснодарского края.

Именно с аэродрома этого города взлетали самолеты, бомбившие Мариуполь. Разведсообщество также выяснило зарплату Атрощенко. Судя по ведомости из личного кабинета Атрощенко на портале Минобороны РФ, выплату оккупанту с февраля 2022 по январь 2023 года постепенно уменьшались.

Если в начале полномасштабной войны с Украиной захватчику платили более 220 тысяч рублей, то уже в январе 2023 года он заработал менее 180 тысяч.

Жена Атрощенко Лилия вела переписку с украинцами, думая, что это — один из офицеров 960-го полка, который возглавляет ее муж.

Атрощенко арендует квартиру в элитном доме Фото: InformNapalm

Переписка с женой захватчика помогла InformNapalm узнать новые цели для ВСУ и собрать дополнительные данные, которые полезны для дальнейшей OSINT-разведки. Лилия сфотографировала несколько общих планов аэродрома и самолетов ВС РФ.

Напомним, что в Мариуполе 27 марта взорвали авто в районе рынка Бахчиванджи. Кто-то покушался на "начальника городского управления полиции" оккупированного города Михаила Москвина.

Один из российских военкоров под ником "Астрахань" недавно признал, что россияне специально стреляли по многоэтажкам в Мариуполе из тяжелой артиллерии.