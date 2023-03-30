Люблять дружин і корпоративи: з'явилися сімейні фото пілотів ЗС РФ, які бомбардували Маріуполь

Розвідспільноті InformNapalm вдалося знайти кадри новорічного корпоративу військових злочинців. Разом із дружиною на святі був і командир авіаполку РФ Сергій Атрощенко, який наказував бомбити Драмтеатр і пологовий будинок в українському місті.

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Члени розвідувальної спільноти InformNapalm знайшли сімейні фотографії офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаполку армії Росії, зокрема його командира, полковника Сергія Атрощенка. Знімки опубліковані у Telegram-каналі спільноти 29 березня.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 28 березня повідомив, що саме 41-річний Атрощенко наказував окупантам скидати бомби на Драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню у Маріуполі.

Атрощенко народився на Житомирщині, зараз він живе у квартирі в елітному будинку в російському Приморсько-Ахтарську.

Як стверджують у InformNapalm, російські пілоти позують на фото з дружинами в момент святкування новорічного корпоративу.

"Фото з новорічного корпоративу військового злочинця РФ, полковника Атрощенка та його колег офіцерів. Їх вдалося дістати завдяки листуванню з фотографом, яка надавала Атрощенку послуги зйомки корпоративу", — зазначили фахівці.

Воєнний злочинець Сергій Атрощенко: що ще з'ясували про російського командира?

У InformNapalm з'ясували, що Атрощенко орендує квартиру в елітному будинку у 350 метрах від набережної в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю.

Саме з аеродрому цього міста злітали літаки, що бомбили Маріуполь. Розвідспільнота також з'ясувала зарплату Атрощенка. Судячи з відомості з особистого кабінету Атрощенка на порталі Міноборони РФ, виплати окупанту з лютого 2022 по січень 2023 року поступово зменшувалися.

Якщо на початку повномасштабної війни з Україною загарбникові платили понад 220 тисяч рублів, то вже у січні 2023 року він заробив менше 180 тисяч.

Дружина Атрощенка Лілія вела листування з українцями, думаючи, що це — один з офіцерів 960-го полку, який очолює її чоловік.

Атрощенко орендує квартиру в елітному будинку Фото: InformNapalm

Листування з дружиною загарбника допомогло InformNapalm визначити нові цілі для ЗСУ та зібрати додаткові дані, корисні для подальшої OSINT-розвідки. Лілія сфотографувала кілька загальних планів аеродрому та літаків ЗС РФ.

Нагадаємо, що в Маріуполі 27 березня підірвали авто в районі ринку Бахчіванджі. Хтось вчинив замах на "начальника міського управління поліції" окупованого міста Михайла Москвина.

Один з російських воєнкорів під ніком "Астрахань" нещодавно визнав, що росіяни спеціально обстрілювали багатоповерхівки Маріуполя з важкої артилерії.