"Складали" під'їзди: пропагандист визнав, що ЗС РФ руйнували багатоповерхівки Маріуполя (фото)

Командир бригади окупантів розповів російському військкору, що використав міномети 2С4 "Тюльпан", щоб знищувати багатоповерхові панельні будинки під час штурму міста.

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Російський пропагандист, військовий кореспондент Астрахань визнав, що ЗС РФ використала важку артилерію, щоб знищувати багатоповерхові будинки в Маріуполі. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, він поспілкувався із командиром бригади окупантів "Кальміус", яка брала участь у штурмі Маріуполя. Так, російський офіцер із позивним "Дон" розповів, що його бригада використала мінометні установки "Тюльпан" по багатоповерхових житлових будинках у місті.

"У нас навісна траєкторія польоту міни, відповідно, вона потрапляє в цілі не за дотичною, а зверху і знищує те, що всередині", — розповів окупант.

Повідомляється, що Дон також розповів про те, що його знаряддя "одним-двома точними влученнями руйнували під'їзди дев'ятиповерхових будинків". За словами пропагандиста, окупант ужив слово "складали", оскільки саме так називають руйнування панельних житлових будинків від сильних вибухів.

Пропагандист визнав знищення будинків у Маріуполі

Що таке мінометна установка "Тюльпан"

2С4 "Тюльпан" — це 240-мм самохідний міномет особливої потужності, розроблений ще в СРСР. Створено насамперед для знищення об'єктів та цілей, поразка яких іншим артилерійським знаряддям недоступна. В основний бойовий комплект входять фугасні міни 53-Ф-864, які можуть вражати цілі на відстані 9,65 км. Крім того, може вести вогонь активно-реактивними мінами 3Ф2 з максимальною дальністю стрілянини 19,69 км.

Нагадаємо, що 19 березня окупований Маріуполь відвідав президент РФ Володимир Путін. Прилетівши до зруйнованого ЗС РФ міста, глава Кремля вирішив покататися на машині та поговорити з "місцевими жителями".

Потім у Білому домі пояснили, навіщо російський президент поїхав до Маріуполя. Так, представник Білого дому Джон Кірбі применшив значення поїздки Путіна, зазначивши, що місто знаходиться далеко від зони бойових дій.

Потім у ГУР натякнули, що Маріуполь насправді міг відвідувати двійник Путіна. За словами представника ГУР Андрія Юсова, розвідка не має доказів присутності в місті особисто голови Кремля. Також військовий засумнівався, чи живий сам російський президент.